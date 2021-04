Forte pioggia su Milano: disagi e un ferito fra gli anziani in coda, in attesa del vaccino

La pioggia si è intensificata ulteriormente oggi, soprattutto nel pomeriggio, su gran parte della Lombardia a causa della perturbazione atlantica ampiamente prevista nei precedenti editoriali.

Purtroppo non sono mancati i disagi legati alla pioggia insistente e a tratti di forte intensità. In particolare segnaliamo i disagi avvenuti tra decine e decine di anziani in coda per strada in via Saint Bon 3, in attesa del proprio turno di vaccinazione presso il centro di vaccinazione dell’Esercito.

L’episodio ha destato scalpore, in quanto i numerosi anziani sono stati lasciati sotto la pioggia e al freddo per ore mettendone paradossalmente a rischio la salute. La maggior parte delle persone presenti erano anziani tra 75 e 79 anni in coda per la vaccinazione con Astrazeneca, ma vi erano anche over 80 in attesa del richiamo di Pfizer.

Un’anziana in fila è scivolata sull’asfalto bagnato e, cadendo a terra, è rimasta ferita. La donna è stata trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza militare.

A cura di Raffaele Laricchia

