Maltempo: fortissima grandinata su Bassano del Grappa [VIDEO]

L’aria fredda in ingresso in queste ore sull’Italia, più marcata sulle regioni del nord-est, sta dando vita a rovesci e locali temporali in Veneto.

Una cella temporalesca particolarmente intensa interessa le province di Treviso, Vicenza, Venezia. Una fortissima grandinata (mista anche a graupel) si è abbattuta poco fa nella zona di Bassano del Grappa, sia in città che nell’area periferica.

La grandine, come possiamo vedere in questo filmato, si è accumulata in maniera consistente sulla superstrada veneta nei pressi di Bassano, creando non pochi disagi al traffico.

Per fortuna, anche se abbondante, la grandine caduta è stata di piccole dimensioni, limitando in parte i danni causati dal fenomeno.

A cura di Francesco Ladisa

