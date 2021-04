Meteo: continua il maltempo sul nord-est, rischio temporali sulle regioni adriatiche oggi

L’Italia è ancora alle prese con nubi, acquazzoni e temporali: il nord-est si è risvegliato sotto un cielo grigio e piogge diffuse, mentre la neve scende oltre i 700-800 metri di altitudine. Va meglio al sud dove le temperature raggiungono quasi i 20°C, ma nelle prossime ore il tempo potrebbe volgere al peggioramento.

METEO 13 APRILE 2021 | Instabile fino al pomeriggio sul nord-est con nubi e piogge diffuse, andrà meglio invece sul nord-ovest dove splenderà il Sole. Nel pomeriggio netto peggioramento del tempo sul versante adriatico, tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale: molto probabile la formazione di acquazzoni intensi e anche temporali dalle colline verso le coste.

Più variabile sul lato tirrenico, stabile invece sulle isole maggiori. Dal pomeriggio le temperature inizieranno a scendere ovunque grazie all’ingresso di aria più fredda dai Balcani.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.



Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>