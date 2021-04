Meteo Protezione Civile domani 14 Aprile: tempo generalmente stabile ma freddo

Nella giornata di domani le condizioni meteo risulteranno generalmente stabili sulla nostra penisola. Le temperature saranno però in generale diminuzione per l’afflusso di aria più fredda da Nord.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 14 Aprile 2021

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di breve rovescio, su Liguria, Appennino emiliano occidentale, zone montuose di Lazio orientale e meridionale e dell’Abruzzo, su Calabria meridionale e tirrenica centro-settentrionale e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: al di sopra di 1000-1200 m, sui settori alpini centro-occidentali e su quelli appenninici di Liguria ed Emilia, con apporti al suolo generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale diminuzione, localmente anche sensibile; massime in sensibile rialzo su Emilia Romagna e pianura veneto-friulana, in locale sensibile diminuzione su Puglia e restanti settori ionici.

Venti: forti da nord-nord-ovest su Molise, Puglia e settori ionici della Basilicata, in graduale attenuazione, a partire dal Molise.

Mari: da molto mosso ad agitato l’Adriatico meridionale; molto mossi l’Adriatico centrale e localmente lo Ionio, specie settore orientale.

A cura di Francesco Ladisa

