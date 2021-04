Previsioni meteo: crollo delle temperature a breve, altro maltempo nel week-end?

Dopo il passaggio di piogge, temporali e locali grandinate si prospetta un generale miglioramento del tempo, a discapito però del lato termico che vedrà un deciso ridimensionamento. L’arrivo di aria più secca e fredda causerà, nelle prossime ore, un diffuso calo delle temperature da nord a sud, tale da riportarci in inverno.

La primavera dunque si prenderà una discreta pausa nel prosieguo della settimana, già a cominciare dalla prossima notte! Nel corso della notte le temperature scenderanno fino a 2-5°C su gran parte della pianura Padana e fino a 4-7°C sulle pianure e zone interne del centro-sud, mentre in montagna farà ancora più freddo.

Domani le temperature massime saranno nettamente più basse rispetto a quelle di oggi: la colonnina di mercurio non salirà oltre i 12-13°C su gran parte del centro-nord e sulla Puglia. Qualche grado in più solo su Campania, Calabria e le isole maggiori. Inoltre soffieranno venti di maestrale sul Meridione ad incrementare la sensazione del freddo, nonostante la presenza del Sole.

L’arrivo di aria più fredda faciliterà la formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani sia domani che giovedì, perlopiù sui monti e nelle zone più interne del centro-nord. Venerdì situazione abbastanza simile ma con qualche rovescio in più sulla Val Padana. Ci aspettano notti molto fredde su tutto il centro-nord, anche con rischio gelate nei fondovalle e a tratti in pianura.

WEEK-END INSTABILE | Nel fine settimana le temperature potrebbero salire leggermente grazie all’innesco di correnti da sud, ma al tempo stesso torneranno nubi, piogge e temporali su quasi tutta la penisola, specie nella giornata di domenica. Insomma la primavera si farà da parte per almeno cinque giorni!

A cura di Raffaele Laricchia

