Usa: fulmine si abbatte su albero e lo disintegra all’istante [VIDEO]

Durante un forte temporale in Wisconsin, nel Midwest degli Usa, un fulmine si è abbattuto al suolo colpendo in pieno un albero. La pianta è stata praticamente disintegrata dalla violenza della scarica elettrica.

Il momento in cui il fulmine si abbatte sull’albero è stato immortalato in un filmato registrato da una telecamera di sorveglianza di un cortile di una scuola del Wisconsin. Le immagini hanno fatto il giro dei social network in poche ore.

Questo video ci ricorda come sia pericoloso sostare nei pressi di un albero durante un temporale, soprattutto se i fulmini sono molti vicini a noi.

A cura di Francesco Ladisa

