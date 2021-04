Nuovo crollo alla bellissima “Scala dei Turchi” di Agrigento, cede parte di falesia

La Scala dei Turchi, suggestiva scogliera bianca dell’Agrigentino, continua a sgretolarsi. Nelle ultime ore è stato infatti rinvenuto un nuovo crollo di una porzione di falesia di marna, precipitata sulla spiaggia sottostante.

Non è noto quando si sia verificato il crollo, ma potrebbe essere stato recente. A ogni modo l’accaduto non ha provocato alcuna conseguenza a persone in quanto la spiaggia è deserta.

Il sito risulta sotto sequestro da fine Febbraio 2020. La Procura ne aveva inibito la fruizione per questioni di sicurezza, con la guardia costiera di Porto Empedocle che aveva posto i sigilli alla zona.

Il tesoro paesaggistico, tra i più spettacolari in Sicilia, è da tanti anni oggetto di una contesa tra le autorità pubbliche e un privato, che ne rivendica la proprietà sulla base di vecchi documenti. L’uomo è stato pure indagato per appropriazione indebita e altri reati e, visto che il contenzioso non si risolveva e nel frattempo pezzi di falesia continuavano a cadere, nel febbraio dello scorso anno la procura di Agrigento ha posto sotto sequestro il sito, impedendo a chiunque l’accesso anche se c’è chi continua a scavalcare le recinzioni.

A cura di Francesco Ladisa

