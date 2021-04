Previsioni meteo: inizio di settimana ancora FREDDO e instabile, la primavera non decolla

La primavera purtroppo non decolla ed il freddo è ancora fin troppo presente da nord a sud, a discapito dell’agricoltura. Il maltempo sarà ancora presente non solo nel week-end ma anche nella prima parte della prossima settimana, a causa di correnti fredde in continua evoluzione verso il Mediterraneo e, allo stesso tempo, di aria umida e instabile proveniente da sud e da ovest.

Insomma come potete ben capire l’ombrello sarà un nostro fedele compagno anche nei prossimi giorni, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali quando si “accende” l’instabilità tipica del periodo, sollecitata proprio dall’aria fredda presente.

Il tempo per il fine settimana lo abbiamo affrontato in questo articolo, mentre ora daremo un’occhiata all’inizio della prossima settimana.



Come ben descritto nel video qui sopra, presentato da Raffaele Laricchia, le condizioni meteo saranno ancora particolarmente instabili soprattutto sulle regioni centro-meridionali. L’aria fredda proveniente dai Balcani manterrà le temperature poco sotto le medie del periodo nelle massime, mentre farà particolarmente freddo nelle ore notturne.

Piovaschi e temporali faranno la loro comparsa a più riprese sul centro-sud, specie nelle zone interne e montuose: a tal proposito la neve scenderà generalmente oltre i 1000 metri.

Leggermente meglio solo al nord: il tempo sarà generalmente più stabile ma non mancheranno occasionali acquazzoni o temporali pomeridiani/serali sull’arco alpino e sporadicamente in pianura Padana, nei giorni di lunedì e martedì.

A cura di Raffaele Laricchia

