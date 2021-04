Scossa di terremoto moderata nell’Adriatico, a largo delle Marche [dati INGV]

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nel cuore dell’Adriatico centrale, a largo delle Marche, oggi 16 aprile 2021. Il sisma è avvenuto esattamente alle 21.20 ed è stato percepito sulle Marche.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.8, ad una profondità ipocentrale di 34 km. Epicentro in mare aperto, circa 60 km a largo della costa marchigiana. Come potete osservare, il terremoto è avvenuto nettamente più a nord-ovest rispetto alle altre scosse in atto da diversi giorni tra Gargano e Croazia.

La scossa è stata avvertita lievemente sulla costa marchigiana, specie tra Fermo, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto. Secondo le vostre segnalazioni, il sisma è stato percepito leggermente per pochi istanti, con tremori molto blandi.

A cura di Raffaele Laricchia

