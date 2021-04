Previsioni meteo: ipotesi FREDDO e intensi temporali con le aperture del 26 aprile

La primavera sembra essersi dimenticata dell’Italia con l’avvento di aprile, considerando che la prima parte del mese si è rivelata addirittura più fredda del mese di marzo e degli ultimi giorni di febbraio. Una serie interminabile di colpi di coda invernali stanno portando temperature sotto le medie, temporali, piogge, grandinate e purtroppo anche gelate specie al nord Italia.

Ma quando torneranno bel tempo e soprattutto il tipico tepore primaverile? Purtroppo al momento sembrano non esserci le condizioni affinché la primavera possa riappropriarsi seriamente del Mediterraneo, almeno per altri dieci giorni.

Il freddo attualmente presente da nord a sud resisterà fino a martedì 20, dopodiché avremo un graduale aumento termico che non basterà per traghettarci fuori da questa fase simil-invernale.

Ipotesi di forte maltempo e freddo nel prossimo week-end? Le condizioni meteo potrebbero addirittura peggiorare ulteriormente nel corso del prossimo week-end e nel fatidico giorno delle tante riaperture previste, ovvero il 26 aprile.

Il modello matematico GFS propende per un rinforzo delle fredde correnti balcaniche verso tutta Italia, le quali potranno provocare un nuovo importante calo termico e la formazione di numerosi rovesci e temporali. Gli accentuati contrasti termici (considerando che ci ritroveremo ormai in primavera inoltrata) saranno responsabili di fenomeni a tratti violenti (nubifragi o grandinate). La neve potrà cadere localmente fin sotto i 1000 metri, sia sulle Alpi che in Appennino.

Insomma se questa ipotesi prendesse piede ci ritroveremmo davanti un prosieguo di aprile ancora freddo e perturbato, tutt’altro che primaverile. Per il momento prendiamo con le pinze quanto scritto, considerata la notevole distanza temporale. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti molto importanti.

A cura di Raffaele Laricchia

