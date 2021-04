Catania: tornado ad Adrano. alle pendici dell’Etna [FOTO]

L’instabilità si sta intensificando nettamente su molte regioni soprattutto al centro-sud, per effetto di una bassa pressione in via di sviluppo nel mar Tirreno. Un tornado potenzialmente dannoso si è sviluppato in tarda mattinata nell’entroterra catanese, esattamente nella zona di Adrano.

Il vortice si è sviluppato nella località di Adrano, alle pendici meridionali dell’Etna: al momento non siamo a conoscenza di danni a cose o persone, ma dall’immagine è evidente la presenza di un tornado particolarmente grosso e organizzato, sebbene non sia molto chiaro se abbia toccato terra.

Nei prossimi minuti cercheremo di fornirvi ulteriori dettagli a riguardo.

A cura di Raffaele Laricchia

