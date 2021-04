Forte terremoto in Iran, ripresa una frana spaventosa nella provincia di Bushehr [VIDEO]

Una intensa scossa di terremoto ha colpito l’Iran stamane, alle ore 8:41 italiane, come vi abbiamo comunicato in un precedente articolo.

Dalle prime informazioni che arrivano dal Medio Oriente, il terremoto, che ha avuto una magnitudo di 5.8 sulla scala Richter, ha causato diversi danni. Colpita in particolar modo la provincia di Bushehr, dove è stato localizzato proprio l’epicentro della scossa.

Crolli, anche importanti, hanno colpito alcune case rurali. Crepe e lesioni si registrano in diversi edifici, soprattutto nell’area più vicina all’epicentro. Segnalata anche una grossa frana in un’area montuosa vicino Bandar Genaveh, sempre nella provincia di Bushehr.

Al momento non si segnalano danni a persone, ma vi aggiorneremo ulteriormente nel corso delle prossime ore.

Ecco il video della spaventosa frana generata dal terremoto nei pressi di Bandar Genaveh:

🎥 Video shows rockfall in an area near Bandar Genaveh following 5.9 gratitude quake.

🔴 Local officials say no casualties have been reported so far. But some houses in rural areas have been damaged. pic.twitter.com/4UBUSH43IB

— Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) April 18, 2021