Ultim’ora: violenta scossa di terremoto in Iran, si temono danni

Una violenta scossa di terremoto è avvenuta in Iran poco fa, alle ore 8:41 italiane.

Dalle prime stime dei centri sismici, la scossa è stata di magnitudo 5.6/5.8 sulla scala Richter e si è verificata a una profondità inferiore ai 10 km.

L’epicentro del sisma è stato localizzato nella provincia di Bushehr, nell’Iran meridionale. Il terremoto è stato avvertito fortemente fra province di Bushehr e Khuzestan, in particolare nella città di Bandar Genaveh, distante poche decine di chilometri dall’epicentro.

Per fortuna non risultano centri abitati proprio a ridosso dell’epicentro ma un po’ più lontano. Questo dovrebbe aver limitato i danni, che comunque potrebbero esserci in diversi paesi e città delle province suddette.

La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in gran parte del Golfo persico, quindi negli stati vicini come Iraq, Kuwait, Arabia Saudita.

Vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore.





A cura di Francesco Ladisa

