Forte temporale e grandinata su Roma: il centro della capitale imbiancato!

Un forte temporale si è abbattuto su Roma attorno all’ora di pranzo. Sulla capitale si è verificata anche una intensa grandinata, come accaduto nelle ultime ore in diverse zone della Puglia, per effetto dell’aria fredda in quota.

La grandine, durata diversi minuti, si è accumulata su strade, prati e automobili, tanto da far apparire la città imbiancata come avesse nevicato. Particolarmente colpiti i quartieri centrali di Roma. Inevitabili i disagi, soprattutto alla viabilità stradale.

Roma💝💝19/04/2021.. Incredibile .. per il mese di aprile .. … La grandine è caduta su Roma proprio ora pic.twitter.com/J6lpVMPidM — #Roma❤Una Storia❤D’Amore❤ (@Roma_Amore_Mio) April 19, 2021

A cura di Francesco Ladisa

