Maltempo estremo in Puglia: forte grandine e neve tonda vicino Brindisi come fosse pieno inverno

Gli effetti del flusso freddo proveniente dai Balcani, che non accenna a placarsi, si stanno manifestando in tante località del centro-sud e soprattutto in Puglia. La presenza di questa massa d’aria fredda nel cuore della primavera può risultare addirittura devastante per le campagne, considerando che il fenomeno meteorologico tipico di queste situazioni diventa la grandine.

Il contrasto tra l’aria fredda proveniente dall’est Europa ed il terreno più caldo (considerando che ci troviamo ad aprile inoltrato) innesca moti convettivi estremi che possono dar luogo a temporali intensi e grandinate dannose.

È proprio quello che sta accadendo in Puglia nelle ultime ore, in balia di forti temporali e grandinate purtroppo dannose per le campagne.

Vi abbiamo mostrato poco fa le forti grandinate che stanno colpendo il Salento, mentre ora vi mostriamo immagini provenienti dal brindisino, precisamente da Villa Castelli, centro abitato situato nell’entroterra.

La piccola cittadina è stata letteralmente imbiancata sia dalla grandine che dalla neve tonda caduta durante il forte rovescio. La presenza di “neve tonda” o probabilmente “gragnola” è evidente grazie alla buona aderenza del ghiaccio su tutte le superfici, cosa che non accadrebbe in presenza di sola grandine.

In alcuni punti sono caduti fino a 3-5 cm di ghiaccio, capaci di trasformare il paesaggio circostante ed immergerlo nel cuore dell’inverno.

A cura di Raffaele Laricchia

