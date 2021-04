Ultim’ora: forte temporale su Lecce, fulmine colpisce e incendia una palma [VIDEO]

Forte instabilità atmosferica sta interessando la Puglia da questa mattina, come vi abbiamo documentato in un precedente articolo.

E’ il Salento la zona più colpita, con forti temporali che si stanno abbattendo fra il tarantino orientale e il leccese. Attorno alle 12.30 un forte temporale ha colpito anche il capoluogo salentino, con disagi e rallentamenti al traffico.

Un fulmine, come testimoniano le immagini diffuse anche sui social network, si è abbattuto al suolo e ha colpito e incendiato una palma, nei pressi dell’ingresso nord di Lecce. Tempestivo sarebbe stato l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Sulla città si è verificata anche una intensa grandinata.

A cura di Francesco Ladisa

