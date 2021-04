Nuovo decreto Covid dal 26 Aprile: ecco tutte le regole, arriva il “certificato verde”

E’ pronta la bozza del decreto Covid che andrà a regolare le nuove misure valide a partire da Lunedì 26 Aprile in tutta Italia. Confermato il ritorno della zona gialla che consentirà un allentamento delle restrizioni in numerose regioni. Via libera in queste aree a cinema, teatro e spettacoli purché all’aperto.

Verrà poi introdotta la novità del “certificato verde“, che darà diritto agli spostamenti tra Regioni di colore diverso: si tratterà di un documento cartaceo o digitale che varrà sei mesi per i vaccinati e per chi è guarito dal Covid. Per chi abbia concluso un intero ciclo di vaccinazione sarà rilasciato dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione. Per chi è guarito viene invece rilasciato dall’ospedale, medico di base o pediatra. Ci saranno anche i certificati validi per 48 ore, per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie.

Confermato poi il coprifuoco dalle 5 alle 22, anche nelle zone gialle. Al momento si prevede di mantenerlo almeno per il mese di Maggio, ma c’è qualche spiraglio per Giugno e il periodo estivo.

Per quanto concerne le attività di ristorazione, dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto”, mentre dal primo giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso.

Vediamo la bozza completa con tutte le nuove regole previste dal 26 Aprile:

Clicca qui se non riesci a visualizzare il PDF

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook