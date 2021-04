Puglia: scossa di terremoto a largo di Brindisi, avvertita in Salento

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 21 aprile 2021, esattamente alle 08.10, nell’Adriatico meridionale poco a largo della Puglia. Molte le segnalazioni dal brindisino.

Secondo quanto riferito dall’INGV, il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 3.0 mentre l’ipocentro è stato localizzato a 11 km di profondità . Epicentro in mare, circa 15 km a largo di Brindisi.

La scossa è stata avvertita chiaramente sulla costa brindisina, specie tra Specchiolla, Torre Santa Sabina, Posticeddu e Brindisi. Avvertiti tremori e boati per pochi istanti.

La scossa è stata avvertita anche nel leccese settentrionale e nel brindisino occidentale, sin su Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, in modo più lieve.

Non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

