Meteo: non c’è tregua dal maltempo, sud avvolto da nubi e piogge

Dopo nemmeno 24 ore di bel tempo, il sud è ripiombato in inverno a suon di nubi e piogge. Come previsto una perturbazione atlantica è arrivata nel Mediterraneo con un discreto carico di instabilità: i cieli sono nuvolosi su gran parte del centro-sud e le piogge bagnano tante località del Meridione.

METEO 22 APRILE 2021 | Tempo perturbato su tutto il sud Italia, specie nel pomeriggio: in arrivo piogge e locali temporali su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e ancora in Sardegna. Instabilità sparsa in Sicilia, in rinforzo a partire dalla sera.

Ci aspettiamo acquazzoni e temporali sparsi anche su Molise, Abruzzo e zone interne di Lazio e Umbria.

Via via più stabile verso nord, eccezion fatta per isolati fenomeni sui rilievi.

A cura di Raffaele Laricchia

