Russia: mandria di renne crea un vortice ipnotico [VIDEO]

Il video che vi mostriamo è stato registrato Nella Russia orientale, precisamente nella provincia di Murmansk a pochi passi dalla Lapponia. Grazie all’utilizzo di un drone è stato possibile immortalare un fenomeno eccezionale che riguarda una mandria di renne.

Nel video si osserva una mandria di renne muoversi in un vortice ipnotico: nell’occhio di questo ciclone composto da renne, troviamo degli esemplari fermi che non partecipano alla danza.

Ma di cosa si tratta? Nel centro di questo vortice si concentrano gli esemplari più vulnerabili, ovvero le renne più giovani oppure le femmine con i loro cuccioli, che nulla potrebbero contro eventuali attacchi esterni. La fascia più debole è così protetta dall’intera mandria roteante attorno a loro.



Secondo gli zoologi si tratta di una strategia difensiva nelle mandrie di renne: corrono in cerchio formando un vortice per respingere eventuali predatori.

A cura di Raffaele Laricchia

