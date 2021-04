Scossa di terremoto al confine fra Marche e Umbria: avvertita a Città di Castello

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 sulla scala Richter si è verificata poco fa, alle ore 10:22, nella zona di confine fra Marche e Umbria.

La scossa ha avuto epicentro nella provincia di Pesaro e Urbino, a 7 km dalla località di Borgo Pace. Il terremoto è stato avvertito in un raggio di circa 20 km, quindi nelle Marche, in Umbria e nella vicina Toscana, in particolare fra le province di Pesaro Urbino, Perugia e Arezzo.

Segnalazioni soprattutto dalle località di San Giustino (PG), Sansepolcro (AR) e Città di Castello (PG), la città più popolosa della zona. La scossa si è verificata a una profondità di 9 km.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Borgo Pace PU 7 606 606 Mercatello sul Metauro PU 8 1378 1984 San Giustino PG 9 11297 13281 Sansepolcro AR 11 15884 29165 Sestino AR 13 1355 30520 Apecchio PU 13 1882 32402 Badia Tedalda AR 14 1087 33489 Sant’Angelo in Vado PU 14 4133 37622 Città di Castello PG 15 39913 77535 Belforte all’Isauro PU 16 769 78304 Citerna PG 16 3531 81835 Monterchi AR 17 1757 83592 Anghiari AR 18 5638 89230 Piandimeleto PU 19 2167 91397 Monte Santa Maria Tiberina PG 20 1183 92580 Piobbico PU 20 2029 94609 Pieve Santo Stefano AR 20 3183 97792

A cura di Francesco Ladisa

