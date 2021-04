Vistoso meteorite nei cieli fra Francia meridionale e Nord Italia: avvertito anche un “boato” [VIDEO]

Un meteorite ha solcato i cieli fra Francia sud-orientale e Nord-Ovest italiano nella serata di Sabato 24 Aprile.

Una vistosa “palla infuocata” ha illuminato il cielo per diversi secondi attorno alle ore 22:26. Il fenomeno è stato documentato da molte persone in rete e sui social network, anche con alcune immagini o filmati.

Il bolide, come viene comunemente chiamata una meteora di elevata luminosità che appare nel cielo, è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza nei pressi di Cannes, in Costa Azzurra, come vediamo dalle immagini.

“Ho visto una palla di fuoco passare in quattro o cinque secondi attorno alle 22:30 sopra la stazione di Saint Roch a Montpellier. Aveva una “testa arancione e una coda rossastra”, ha dichiarato una donna in Francia.

Diverse le segnalazioni anche dall’Italia, in particolar modo dal Piemonte e dalla Liguria. Secondo alcune testimonianze, si sarebbe percepito anche un boato al passaggio del meteorite. Elemento che fa pensare che il corpo spaziale si sia avvicinato notevolmente ai più bassi strati della nostra atmosfera.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.Â

Immagine in alto di repertorio

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook