Forte scirocco e vaste nubi di sabbia in cielo, i primi effetti dell’aria calda africana

Dopo una mattinata stabile e soleggiata su tutto il sud, improvvisamente i cieli si sono annuvolati ed il vento di scirocco si è via via intensificato nel corso del pomeriggio. Come mai?

La responsabile di questo improvviso peggioramento (senza piogge) sulle regioni meridionali è la bassa pressione che si sta rapidamente approfondendo nel Mediterraneo occidentale, la quale però sta già portando instabilità al nord Italia.

Questa depressione sta richiamando aria calda dal nord Africa verso la nostra penisola, la quale arriva sotto forma di sostenuti venti di ostro e scirocco con raffiche fino a 50-70 km/h. Venti forti segnalati soprattutto sulla Sicilia settentrionale, ma da poche ore anche sulla Puglia centro-meridionale il vento soffia con intensità crescente.

Le forti raffiche di vento stanno trasportando vaste nubi di pulviscolo desertico proveniente dal Sahara algerino: i cieli risultano nuvolosi, ma in gran parte a causa della polvere desertica mista ad un po’ di umidità. ///Consulta i satelliti///

Questa sabbia raggiungerà anche il nord dove precipiterà al suolo a causa delle piogge e dei temporali in atto e in arrivo nelle prossime ore.

Le temperature, comunque, sono aumentate su tutto il centro-sud, tanto che su Sicilia, Calabria e Puglia abbiamo sfiorato i 25-26°C. Anche domani sarà una giornata molto mite, a tratti calda, sebbene ancora condizionata dal vento di scirocco sulle regioni meridionali.

Il meteo per domani:

A cura di Raffaele Laricchia

