Frana a Palmi sul costone del monte Sant’Elia, ieri 25 Aprile

Una frana si è verificata, nella giornata di ieri 25 Aprile, nella località calabrese di Palmi. Lo smottamento di materiale roccioso ha interessato il versante del Monte Sant’Elia, con massi e detriti scivolati fino al mare.

In seguito alla frana è stato “interdetto il transito sul sentiero del Tracciolino e si rammenta che il transito nella strada della Marinella di Palmi è già sottoposto ad interdizione con ordinanza locale. Prestare la massima attenzione in quanto non si esclude una ulteriore caduta di massi ed elementi rocciosi pericolosi”, queste le parole scritte in un post dalla Protezione Civile di Palmi.

Lo smottamento non ha provocato fortunatamente alcuna conseguenza a persone.

A cura di Francesco Ladisa

