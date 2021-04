Previsioni meteo: 1° Maggio con rischio temporali al Nord, sarà quasi estate al centro-sud

L’Italia si appresta a vivere una settimana dai due volti: generalmente instabile e più fresca al centro-nord, stabile e calda invece al Sud.

Come vi abbiamo spiegato in questo articolo, infatti, assisteremo a un rinforzo dell’alta pressione sub-tropicale sulle regioni meridionali che comporterà un graduale aumento delle temperature su valori sopra la media stagionale, mentre il Nord Italia e parte del Centro saranno interessati spesso da piogge e temporali, alimentati da una circolazione instabile di origine atlantica.

Il meteo del 1° Maggio

Questo trend persisterà come detto per tutta la settimana, fino al week end del primo Maggio. Vediamo cosa ci attende proprio nella giornata del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, quando si prevede un massiccio spostamento di italiani grazie anche all’allentamento delle restrizioni anti-Covid.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, la giornata di Sabato 1° Maggio sarà caratterizzata ancora da piogge e rovesci a carattere sparso sul Nord Italia, in un contesto abbastanza fresco (ma non freddo); qualche rovescio potrà interessare occasionalmente anche la Toscana. Al Centro-Sud continuerà la fase stabile, con un anticiclone africano previsto addirittura in rinforzo e in maggiore estensione sulle regioni centrali, dove le temperature tenderanno ad aumentare. Unico neo la presenza di nubi a tratti anche compatte, ma che non daranno luogo a precipitazioni.

Picchi di 26-28 gradi, localmente anche 30°C, potranno essere raggiunti sul Meridione, in particolare fra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia. Un primo Maggio dunque dal sapore estivo sulle regioni meridionali, dopo un lungo periodo caratterizzato da temperature sotto la media durato quasi tutto Aprile.

Vi invitiamo a seguire comunque i prossimi aggiornamenti per avere maggiori conferme sulla previsione.

A cura di Francesco Ladisa

