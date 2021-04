Crolli alla bellissima Scala dei Turchi: “il belvedere sta per venire giù”

Non c’è pace per la Scala dei Turchi, meravigliosa parete rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, in provincia di Agrigento, purtroppo soggetta a dissesto idro-geologico e frequenti crolli.

Dopo l’ultimo episodio registrato la scorsa settimana (ve ne abbiamo parlato qui), un ampio tratto della parete rocciosa mostra evidenti segni di cedimento. L’associazione ambientalista Mareamico ha sorvolato la zona con il drone ed ha scoperto che anche “il belvedere rischia di venire giù” da un momento all’altro. Lungo la falesia si nota pure un’ampia fessura nel terreno che annuncia l’imminente crollo, probabilmente fin qui scongiurato anche dalla vegetazione.

“Gli Organi preposti alla tutela ed al controllo del territorio sono invitati di verificare la stabilità di queste aree, per accertarne la sicurezza”, si legge nel comunicato diffuso nelle ultime ore da Mareamico.

Ancora una volta, dunque, l’associazione agrigentina segnala i pericoli di Scala dei turchi, “un monumento naturale bellissimo, ma molto fragile”.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook