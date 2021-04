Meteo: tappeto di nubi sul centro-nord, la primavera fa visita solo al sud

Italia divisa in due tra autunno e primavera. Cieli nuvolosi e fenomeni sparsi al centro-nord, tanto Sole e mitezza al sud. Le previsioni meteo.

Risveglio più autunnale che primaverile per il centro-nord, sovrastato da un vero e proprio tappeto di nubi generate dalle umide e instabili correnti atlantiche. Va meglio solo al sud, dove l’alta pressione è in graduale rinforzo e i cieli si presentano sereni o poco nuvolosi. Soffia ancora il vento di scirocco sul Meridione, ma è in graduale indebolimento col passare delle ore.

METEO 27 APRILE 2021 | Tempo instabile e perturbato al nord e soprattutto sulle regioni centrali: le nubi diverranno via via più compatte nel pomeriggio, tanto che saranno possibili rovesci e locali temporali soprattutto nelle zone interne di Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche. Fenomeni sparsi su Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Cieli sereni o poco nuvolosi al sud, con vento in graduale indebolimento nel corso della giornata. Le temperature saliranno ulteriormente su tutto il Meridione, con punte di 27°C sulle isole maggiori.

A cura di Raffaele Laricchia

