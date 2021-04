Quando lo scherzo diventa realtà: a Ferrara persone con l’ombrello cenano all’aperto

Se fino a qualche settimana fa scherzavamo sul pranzare/cenare all’aperto sotto la pioggia, ora ci troviamo davanti un fatto realmente accaduto, precisamente a Ferrara. Per nessuna ragione al mondo queste persone avrebbero rinunciato alla prima cena al ristorante dopo tanti mesi di chiusure.

La sera di lunedì 26 aprile (ieri) la pioggia è arrivata improvvisamente su Ferrara, non cogliendo però impreparati i clienti del locale Apelle. Armati di ombrelli e piumini, i clienti sono rimasti ai propri tavoli ed hanno continuato a mangiare indisturbati. Sarebbe stato “impossibile” trasferirsi all’interno visto che il decreto legge emanato dal governo non prevede, in zona gialla, l’accesso all’interno dei locali. Questo però non ha spaventato i clienti, i quali hanno proseguito la cena sotto la pioggia battente.

Arrivano anche i ringraziamenti pubblichi dal gestore: “Abbiamo avuto l’ennesima conferma di quanto siete fantastici: nonostante la pioggia a tratti battente, voi tutti siete rimasti composti, seduti, con l’ombrello aperto (ma qualcuno no!), senza batter ciglio, con rispetto e compostezza. Grazie, quindi, per averci regalato una serata così bella come ieri sera: non la dimenticheremo”.Â

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook