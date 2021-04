Violento terremoto in India: all’epicentro la terra si apre e fuoriesce l’acqua [VIDEO E FOTO]

Un terremoto di magnitudo 6.0 sulla scala Richter si è verificato in India oggi 28 aprile 2021, alle ore 04.21 italiane. L’epicentro della forte scossa di terremoto è stato localizzato nell’India nord-orientale, nello Stato di Assam. Il sisma è stato avvertito anche in Bhutan e Bangladesh.

Come vi abbiamo comunicato in un precedente articolo, il terremoto ha provocato diversi danni e crolli di alcune abitazioni, in particolare nei comuni più vicini all’epicentro, tra cui Orang, Mazbat, Balisuti, Dhekiajuli, Garogaon, Guwahati, Sirajuli. Al momento non si hanno però notizie di vittime o feriti.

Il forte terremoto ha provocato anche delle evidenti fratture nel terreno, in corrispondenza proprio dell’epicentro e quindi delle faglie che hanno originato il sisma. Nelle immagini che vi mostriamo si nota anche la presenza di acqua che fuoriesce dal terreno in superficie, probabilmente a causa della liquefazione. Un fenomeno che può interessare un terreno sabbioso saturo quando la sua resistenza al taglio si riduce drasticamente per effetto dell’incremento e dell’accumulo delle pressioni interstiziali per causa di un sisma.

Ecco le impressionanti immagini che arrivano dalla zona di Dhekiajuli:

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook