Allerta dell’Aeronautica Militare: forte maltempo nella giornata del 1 Maggio, ecco le zone colpite

Una perturbazione atlantica apporterà un peggioramento atmosferico nella giornata di domani, Sabato 1 Maggio, con fenomeni che risulteranno più intensi e diffusi sulle regioni centro-settentrionali, dove potranno assumere anche carattere di nubifragio.

Lo conferma anche il bollettino emanato poco fa dall’Aeronautica Militare, che avvisa dell’arrivo di fenomeni intensi e venti forti a partire da domani mattina. Vediamo il comunicato integrale:

DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 01 MAGGIO 2021, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI, INTENSE ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, LOCALMENTE GRANDINIGENE, SU PIEMONTE SETTENTRIONALE, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE A LOMBARDIA

CENTRO SETTENTRIONALE, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO CENTRO-SETTENTRIONALE E FRIULI-VENEZIA GIULIA.

SI PREVEDONO, INOLTRE, DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 9/12 ORE VENTI FORTI SUD OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SULLE AREE APPENNINICHE CENTRO SETTENTRIONALI CON ESTENSIONE DEI VENTI DI CADUTA ALLE VALLATE ADRIATICHE.

SI PREVEDONO, ALTRESI’, VENTI FORTI SUD OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE DALLE PRIME ORE DI DOMENICA, 02 MAGGIO 2021, E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SULLE COSTE SETTENTRIONALI DELLA TOSCANA CON POSSIBILI MAREGGIATE.

A cura di Francesco Ladisa

