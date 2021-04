Facebook down: problemi con il social network oggi 30 Aprile

Da qualche minuto il social network più famoso al mondo fa registrare dei problemi di accesso. Numerose le segnalazioni su Twitter e altri canali non soltanto dall’Italia ma da molte parti del mondo.

I problemi sembrano riguardare soprattutto la versione desktop di Facebook, che restituisce a tratti un errore o una pagina completamente bianca.

Difficile valutare entità e cause del “down” in corso dato che il problema è sorto da poco tempo. L’azienda, attualmente, non ha ancora dato comunicazioni in merito.

A cura di Francesco Ladisa

