Violento temporale colpisce il veronese, grandinata impressionante ripresa da un’auto [VIDEO]

E’ un pomeriggio di forte instabilità al Nord e in particolar modo fra Lombardia e Veneto, dove stiamo assistendo alla formazione di temporali, localmente anche molto intensi, per via del contrasto fra aria molto mite di origine sub-tropicale (che interessa maggiormente il centro-sud) e un flusso d’aria più fresca in arrivo da Ovest.

Come vi abbiamo già illustrato in un precedente articolo, un “temporale a supercella” si è sviluppato nel tardo pomeriggio odierno nella provincia di Verona, provocando pioggia intensa, raffiche di vento e soprattutto la caduta di notevoli quantità di grandine.

Epicentro della grandinata più violenta la zona di Sommacampagna, piccolo centro della provincia di Verona a pochi chilometri dalla sponda meridionale del Lago di Garda.

Questo filmato mostra i momenti della fortissima grandinata che ha letteralmente imbiancato strade e campi nei pressi di Sommacampagna.





Il video, ripreso da Matteo Pedro Pedriali, è stato pubblicato sulla pagina Facebook Rete Meteo Amatori.

A cura di Francesco Ladisa

