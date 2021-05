Giappone: forte terremoto vicino Sendai, trema l’intero Paese

Una forte scossa di terremoto è avvenuta nella notte di oggi 1 maggio 2021, esattamente alle 03.27 italiane, sulla costa giapponese orientale.

Secondo i dati dell’USGS (centro sismico americano) il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 6.8, mentre l’ipocentro è stato individuato a circa 40 km di profondità. Epicentro localizzato in mare, pochi chilometri a largo della costa del Giappone, esattamente in corrispondenza di Sendai (distante 60 km) e Ishinomaki (distante 45 km).

A poco più di 20 km dall’epicentro ci sono piccole isole e centri abitati con migliaia di persone: Kinkasan, Aji Island, Ayukawa, Tashirojima. Il terremoto è stato avvertito fortemente per oltre 1 minuto nel raggio di 30-40 km, ma al momento non risultano danni a cose o persone. Tremori avvertiti anche a Tokyo e gran parte del Paese.

A cura di Raffaele Laricchia

