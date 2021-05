Meteo Protezione Civile domani 2 Maggio: ancora qualche pioggia al Nord, stabile e mite al centro-sud

La giornata di domani vedrà un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia. Qualche fenomeno, anche temporalesco, potrà però interessare ancora il Nord, in particolar modo il nord-est.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Domenica 2 Maggio 2021

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Triveneto, e su Lombardia nord-orientale, Liguria di levante, alta Toscana e Appennino emiliano, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle regioni del versante tirrenico e sulle due Isole maggiori; massime in locale sensibile diminuzione sul Triveneto e settori tirrenici di Calabria e Sicilia e in locale sensibile aumento sul Piemonte e lungo il versante adriatico.

Venti: forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, specie in corrispondenza dei rilievi, su Liguria orientale, Emilia-Romagna, regioni centrali peninsulari, Puglia settentrionale e restanti aree appenniniche meridionali, ovunque in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Mari: molto mossi il Mare di Sardegna, Tirreno centro-settentrionale e l’Adriatico centrale, fino a localmente agitato il Mar Ligure al largo; tutti con moto ondoso in progressiva attenuazione.

A cura di Francesco Ladisa

