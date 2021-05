Intensa scossa di terremoto in Cile: paura a Coquimbo

Una intensa scossa di terremoto si è verificata poco fa davanti alla costa Cilena. Dalle stime del centro sismologico americano il sisma è stato di magnitudo 5.8 sulla scala Richter e l’epicentro è stato localizzato in mare a 14 km di distanza dalla città di città di Coquimbo, centro portuale capoluogo della Provincia di Elqui.

Il terremoto è avvenuto alle ore 8:57 italiane, quando in Cile era piena notte, ed è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in un raggio di oltre 300 km. Molte le persone svegliate dal terremoto che si sono riversate in strada, soprattutto nell’area di Coquimbo.

La scossa di terremoto si è verificata a una profondità di circa 30 km.

Al momento non si hanno notizie di feriti o danni. Vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore.

A cura di Francesco Ladisa

