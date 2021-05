Razzo cinese in caduta libera sulla Terra, frammenti possono cadere sui centri abitati

Il razzo cinese Long March 5B, che pochi giorni fa aveva portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale Tiangong, è ormai fuori controllo e a breve precipiterà sulla Terra. La notizia è stata diffusa da tutte le più importanti testate giornalistiche del mondo e, curiosamente, si verifica ad un anno di distanza dall’ultimo episodio simile che riguardava proprio un razzo cinese.

Il razzo avrebbe dovuto compiere una manovra di deorbita per un rientro controllato, ma invece è anch’esso finito in orbita. L’oggetto è lungo circa 30 metri e largo 4,8 metri: con un peso di 21 tonnellate è ormai totalmente fuori controllo ed è in caduta verso la Terra. Al momento è difficile capire quando si schianterà , ma il tutto potrebbe risolversi in pochi giorni. Sicuramente ci saranno informazioni molto più precise e dettagliate nelle prossime 24 ore.

A contatto con l’atmosfera terrestre il razzo andrà in fiamme e con molta probabilità esploderà , ma tanti suoi frammenti potranno precipitare ugualmente sulla superficie terrestre. La probabilità che questi frammenti precipitino negli oceani è più alta considerando che gran parte della superficie terrestre è ricoperta da acqua, ma non è escluso che possano precipitare anche sulla terraferma o addirittura sui centri abitati.

“È sempre difficile valutare la quantità di massa che sopravvive e il numero di frammenti senza conoscere il design dell’oggetto, ma una ragionevole regola generale dice circa il 20-40% del massa secca originale”, spiega Holger Krag, capo dello Space Safety Programme Office per l‘Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il percorso dello stadio del razzo cinese intorno alla Terra lo porta un po’ più a nord di New York, Madrid e Pechino e a sud fino a Cile meridionale e Wellington, in Nuova Zelanda. Potrebbe ricadere sulla Terra in qualsiasi punto di questa fascia.

Il razzo cinese si muove ad una velocità di 7 km/s, una velocità tale da permettergli di compiere un giro completo attorno alla Terra ogni 90 minuti.

A cura di Raffaele Laricchia

