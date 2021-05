Devastanti tornado negli Usa: molti danni e vittime

Una serie di forti temporali e tornado hanno colpito nella giornata di ieri diversi stati dell’area centro-meridionale degli USA.

E’ stato un Lunedì difficile per una vasta area compresa fra Mississippi e Virginia, dove sono stati segnalati diversi vortici. In Georgia un tornado ha colpito la zona della città di Atlanta causando molti danni e purtroppo anche 2 vittime. Centinaia gli alberi abbattuti e molte le case danneggiate, ripercussioni anche sulle reti elettriche e diffusi allagamenti. Danni anche in South Carolina, Kentucky.

Intanto il Servizio Meteorologico americano ha lanciato una nuova allerta per le prossime ore, quando altre violente tempeste rischiano di provocare gravi danni in Louisiana, Mississippi, Alabama e Georgia, con raffiche oltre i 110 km orari e grandinate eccezionali.

A cura di Francesco Ladisa

