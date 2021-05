Tragedia a Città del Messico: crolla il ponte della metropolitana, ci sono vittime [VIDEO]

Un ponte sopraelevato della metropolitana di Città del Messico è crollato improvvisamente mentre un treno lo stava attraversando. Il disastro è avvenuto alle 22 di ieri sera (ora locale) e ha purtroppo coinvolto decine di persone.

Dagli ultimi aggiornamenti pare che le vittime siano almeno 15, mentre 70 sono i feriti. Lo ha annunciato la Protezione Civile, precipitatasi sul posto assieme a numerose squadre di soccorso. Il crollo è avvenuto nei pressi della stazione di Olivos, sulla linea 12 della metropolitana a Sud della capitale.

La sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato su Twitter che si è recata sul luogo dell’incidente, ma ha fermato i soccorsi “per il rischi di altri crolli”. Si riprenderà all’arrivo di una gru.“Avvieremo tutte le indagini necessarie per scoprire le cause dell’incidente”, ha detto Sheinbaum. I vigili del Fuoco sono a lavoro per rimuovere macerie, cavi e pezzi di metallo accartocciati.

Tra le cause che hanno portato al crollo si ipotizza l’eccessiva infiltrazione di pioggia che indebolito una struttura già fatiscente.

Impressionanti le immagini che arrivano da Città del Messico:

From moments ago, the collapse of the elevated #Linea12 #MetroCDMX railway that crashed the subway. Many are blaming current Foreign Affairs Secretary, Marcelo Ebrard, who was Mayor of Mexico City when this line was built, with allegations of poor construction and money issues. pic.twitter.com/LkCl6gfKG6

— David Wolf (@DavidWolf777) May 4, 2021