Frammenti del razzo cinese potrebbero cadere al centro-sud Italia il 9 maggio, consigliato “non uscire di casa”

Manca poco più di un giorno alla caduta del razzo cinese ormai in totale avaria e sfuggito ad ogni comando da oltre una settimana. Ve ne avevamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

Secondo gli ultimissimi calcoli il razzo esploderà nella notte del 9 maggio e i suoi frammenti potrebbero precipitare attorno alle 02.24 del 9 maggio, in piena notte. Al momento è impossibile capire con certezza su quali regioni del globo potranno precipitare i frammenti del razzo, ma quel che è certo è che lungo la “fascia di rischio”, ovvero l’orbita che solitamente percorre il razzo in questione, vi è il centro-sud Italia.

Alle 20.30 di oggi si è tenuta un’importante riunione della Protezione Civile con alcuni membri dell’ASI (agenzia spaziale italiana), per discutere del fenomeno atteso tra due giorni.

 Ci sono «porzioni» di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del razzo spaziale cinese “Long March 5B”: Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La caduta dei pezzi potrebbe avvenire alle 2:24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di circa 6 ore. Le indicazioni arrivano dal Comitato Operativo della Protezione Civile convocato dal capo Dipartimento, Fabrizio Curcio. Il consiglio è di stare al chiuso e non in luoghi aperti dal momento che «è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici».

Inoltre ci teniamo ad aggiungere che la possibilità di essere colpiti da questi frammenti è estremamente bassa considerando la vasta porzione di territorio sulla quale potrebbero precipitare.

A cura di Raffaele Laricchia

