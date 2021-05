Meteo: alta pressione sempre più forte, ecco le temperature attese oggi

Tranne isolati addensamenti al nord-est e nelle zone interne del sud, possiamo parlare di una tipica giornata tardo primaverile con bel tempo su quasi tutta Italia. È tutto merito dell’alta pressione africana, in costante rinforzo su tutto il Mediterraneo e che continuerà ad intensificarsi nel corso del week-end.

Insomma le temperature continueranno ad aumentare e potremo addirittura toccare valori tipici dell’estate, soprattutto sul Meridione. Già da oggi percepiremo temperature particolarmente alte per il periodo, in particolare su Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria: su queste regioni avremo picchi di 27-28°C, ma non escludiamo anche i 30°C su catanese, ragusano, ennese, nisseno, siracusano (zone interne). Molto mite anche al centro-nord, in particolare sulle coste adriatiche e in pianura Padana dove sfioreremo i 22-25°C. Qualche grado in meno sulle coste tirreniche, solo grazie alle brezze.

Nel video, presentato da Raffaele Laricchia, maggiori dettagli:



A cura di Raffaele Laricchia

