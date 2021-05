Due valanghe uccidono 7 persone sulle Alpi francesi

Due valanghe si sono verificate sulle Alpi francesi quest’oggi, provocando 7 vittime. Lo riferiscono le autorità locali che avevano messo in guardia circa l’instabilità del manto nevoso a causa del repentino innalzamento delle temperature, portato dalla risalita di aria calda sub-tropicale.

La prima valanga si è verificata in tarda mattinata nel comune di Valloire nel settore del Col du Galibier situato a 2.642 metri sul livello del mare. Per quattro persone, di età compresa tra 42 e 76 anni e provenienti dalla provincia di Grenoble, non c’è stato nulla da fare. Le vittime facevano parte di un gruppo di 5 escursionisti: solo uno di loro è sopravvissuto.

Una seconda massa di neve si è staccata nel settore del Mont Pourri, a 3.779 metri nel massiccio della Vanoise, dall’altra parte del comune. Tre persone sono morte, secondo quanto riferisce la prefettura.

A cura di Francesco Ladisa

