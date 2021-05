Meteo: tutto pronto per un week-end stabile, migliora anche al nord

Dopo i forti temporali che ieri hanno colpito il Triveneto, come potete vedere in questo video arrivato da Trieste, possiamo tirare un sospiro di sollievo per il week-end in avvicinamento, il quale si preannuncia decisamente più stabile e mite.

L’alta pressione africana, infatti, tenderà pian piano ad espandersi non solo sulle regioni meridionali ma anche su tutto il nord, favorendo un deciso miglioramento del tempo ed anche un aumento delle temperature. Ancora qualche nube la ritroveremo oggi in pianura Padana e sul lato Adriatico, ma non ci aspettiamo fenomeni e soprattutto si tratta di nubi destinate e dissiparsi col passare delle ore.

Grazie al rinforzo dell’alta pressione verranno meno anche i temporali pomeridiani e serali, come quelli che ieri hanno colpito il Triveneto. La giornata più stabile sarà quella di domani, che vedrà la presenza del Sole praticamente su quasi tutta Italia. Nel approfitteranno anche le temperature, che raggiungeranno i 28-30°C nelle aree interne del sud ed i 20-24°C sul centro-nord.

Per il nord, tuttavia, si tratta solo di un miglioramento momentaneo: da lunedì una nuova perturbazione atlantica porterà nubi, piogge e forti temporali a partire dai settori più occidentali. Ve ne abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

