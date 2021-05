Sicilia: scossa di terremoto ben avvertita nel catanese, epicentro vicino Giarre

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 8 maggio 2021, esattamente alle 20.13, sulla Sicilia orientale alle pendici dell’Etna.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo richter 3.1, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 9 km di profondità . Epicentro individuato sulle pendici orientali dell’Etna, esattamente tra Fornazzo e Puntalazzo, a pochi chilometri a ovest di Giarre e Riposto.

Molte le segnalazioni arrivate dal catanese, in particolare da Giarre, Riposto, Acireale, Fiumefreddo Sicilia, Milo, Piedimonte Etneo e Zafferana Etnea. Avvertiti tremori e boati per pochi istanti, ma chiaramente percepibili da centinaia di persone.

Il sisma è stato anticipato e poi seguito da due scosse di magnitudo 2.2 (esattamente alle 20.10 e alle 20.20): entrambe sono state avvertite con boati all’epicentro.

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Sant’Alfio CT 4 1582 1582 Milo CT 4 1087 2669 Zafferana Etnea CT 8 9517 12186 Giarre CT 8 27659 39845 Mascali CT 8 14282 54127 Piedimonte Etneo CT 8 3963 58090 Santa Venerina CT 9 8592 66682 Riposto CT 9 14838 81520 Linguaglossa CT 9 5403 86923 Fiumefreddo di Sicilia CT 10 9623 96546 Calatabiano CT 13 5308 101854 Castiglione di Sicilia CT 14 3215 105069 Gaggi ME 15 3184 108253 Francavilla di Sicilia ME 16 3945 112198 Motta Camastra ME 16 845 113043 Moio Alcantara ME 16 717 113760 Trecastagni CT 16 10910 124670 Pedara CT 17 14102 138772 Viagrande CT 17 8563 147335 Aci Sant’Antonio CT 17 17984 165319 Giardini-Naxos ME 18 9415 174734 Acireale CT 18 52622 227356 Nicolosi CT 18 7463 234819 Graniti ME 18 1492 236311 Aci Catena CT 18 29851 266162 Malvagna ME 18 733 266895 Aci Bonaccorsi CT 18 3524 270419 Castelmola ME 19 1088 271507 Taormina ME 19 10960 282467 Randazzo CT 19 10900 293367

A cura di Raffaele Laricchia

