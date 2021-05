Forte maltempo in arrivo: l’Aeronautica Militare pubblica un’allerta meteo

Una intensa fase di maltempo è in procinto di interessare la penisola e in particolar modo le regioni centro-settentrionali, a causa dell’arrivo di una vasta perturbazione di origine atlantica.

Piogge e temporali investiranno prima il Nord-Ovest, per poi estendersi progressivamente nella giornata di Martedì anche al nord-est e alla Toscana, risultando anche di forte intensità. Fenomeni particolarmente abbondanti sono previsti sui settori nord-occidentali.

Diffondiamo di seguito l’allerta dell’Aeronautica Militare:

PERSISTONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

– PER LE PROSSIME 30 ORE SULLA VALLE D’AOSTA;

– PER LE PROSSIME 36 ORE SUL PIEMONTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SETTENTRIONALE DOVE, DALLA TARDA SERATA, ASSUMERANNO ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’.

SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE:

– DALLA SERATA DI OGGI LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021 E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE SU LIGURIA E LOMBARDIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI MARTEDI’ 11 MAGGIO 2021 E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU TRENTINO-ALTO ADIGE E TOSCANA, CON PARTICOLE RIFERIMENTO AL SETTORE CENTROSETTENTRIONALE DI QUEST’ULTIMA;

– DAL POMERIGGIO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SUL VENETO;

– DALLA SERATA DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI COLPI DI VENTO.

A cura di Francesco Ladisa

