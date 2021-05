Covid e riaperture: gli ultimi aggiornamenti sul coprifuoco

Sta facendo molto discutere ormai da giorni il tema “coprifuoco”, sui cui il Governo è chiamato a decidere per un’abolizione o uno slittamento in avanti (più probabile), fra non poche pressioni da parte soprattutto della forza politica del centro-destra.

Per oggi non si prevede alcuna cabina di regia all’interno del governo per cui decisioni su coprifuoco, ulteriori aperture e nuovo decreto Covid vengono rimandate.

Questo perché il monitoraggio di venerdì prossimo sull’andamento dell’epidemia è ritenuto dagli esperti ancora prematuro. Per valutare concretamente l’impatto delle riaperture del 26 aprile sulla curva dei contagi bisogna infatti attendere almeno il monitoraggio del 21 maggio che – come è noto – fotografa la situazione relativa alle due settimane precedenti.

Solo a quel punto si potrà decidere per un allentamento maggiore delle restrizioni e quindi del coprifuoco. Dunque, è quasi certo che il coprifuoco alle 22, attualmente in vigore, resterà ancora per i prossimi giorni di questa settimana e per l’intera settimana successiva.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook