Maltempo di stampo autunnale, forti piogge e nubifragi al nord: superati 200 mm in Piemonte

Una perturbazione molto vasta e particolarmente intensa sta avvolgendo il nord Italia sin dalle primissime ore della giornata, come fossimo in pieno autunno. Il fronte perturbato ha portato non solo piogge estese e forti ma anche nevicate fin sui 1800-2000 metri di quota sull’arco alpino.

Situazione diametralmente opposta al sud dove la giornata si è rivelata praticamente estiva grazie alle calde correnti africane che hanno portato i termometri fino a 30°C.

Al nord, invece, le temperature sono nettamente più basse, a tratti anche dimezzate rispetto al Meridione: questa marcata differenza è ad opera delle fresche correnti atlantiche che, purtroppo, stanno arrecando piogge diffuse e a tratti molto forti.

Nella foto in alto, a corredo dell’articolo, vi mostriamo le fantastiche e al tempo stesso minacciose nubi “mammatus” che stamattina hanno sorvolato l’Emilia. La foto è stata scattata a Casalecchio di Reno, nel bolognese, da Michele Brusa che ringraziamo.

I quantitativi di pioggia più elevati si registrano sul Piemonte settentrionale, sulla Lombardia settentrionale e sulla Liguria centrale. Nel biellese si registrano picchi di 225 mm da inizio giornata, precisamente nella zona di Piedicavallo. Picchi di 100 mm sulle Alpi lombarde, mentre su Liguria centro-orientale e alta Toscana registriamo accumuli di 40-60 mm.

Insomma si tratta di quantitativi di pioggia decisamente elevati che stanno causando locali disagi ed allagamenti.

Quanto durerà il maltempo? Domani la perturbazione si concentrerà principalmente sul nord-est concedendo un’illusoria tregua al nord-ovest. Non mancheranno altri temporali sparsi nelle zone interne del centro e sporadicamente anche al sud.

Nei prossimi giorni, in particolare tra il week-end e la prossima settimana, la nostra penisola potrebbe essere teatro di svariate perturbazioni atlantiche cariche di pioggia, temporali e clima più freddo della norma.

A cura di Raffaele Laricchia

