Meteo Protezione Civile domani 12 Maggio: tempo più stabile, ma con rovesci e temporali sparsi specie al nord-est

La giornata di domani vedrà un miglioramento delle condizioni meteo rispetto a Martedì, tuttavia avremo ancora instabilità sparsa soprattutto al nord-est e lungo la fascia appenninica centro-meridionale.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Mercoledì 12 Maggio 2021

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e settori alpini del Veneto, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia nord-orientale, resto del Triveneto, Liguria di Levante, settori appenninici centro-settentrionali, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su resto del Triveneto e settori appenninici toscani.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale calo le minime sul Paese; massime in sensibile aumento su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna centro-occidentale e Sardegna e in sensibile diminuzione su Friuli Venezia Giulia, Centro-Sud peninsulare e Sicilia.

Venti: forti occidentali su tutte le regioni centro-meridionali, con locali rinforzi di burrasca sui settori costieri e appenninici peninsulari.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali, temporaneamente agitati Mar di Sardegna e Ligure; tendente a molto mosso lo Ionio.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook