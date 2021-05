Meteo: risveglio grigio e piovoso al nord, sarà estate al sud!

Italia divisa in due stamane per effetto di due correnti d’aria totalmente diverse l’una dall’altra: l’aria più umida e fresca atlantica sta invadendo il nord a suon di nubi, piogge e temporali, mentre l’aria più calda nordafricana sta invadendo il sud per l’ultima volta in questa settimana. Da domani, infatti, l’aria più fresca invaderà tutta l’Italia causando un generale calo delle temperature.

METEO 11 MAGGIO 2021 | Il maltempo proseguirà su tutto il nord per quasi l’intera giornata: nel pomeriggio ci sarà un’intensificazione dei fenomeni in pianura Padana, per la formazione di temporali particolarmente intensi che potranno dar luogo a grandinate, colpi di vento e nubifragi. Le aree più a rischio sono quelle tra bassa Lombardia, Veneto ed Emilia.

Maltempo in estensione a Toscana, Marche, Umbria e Lazio, mentre in Sardegna (dove ora piove) avremo un graduale miglioramento dal primo pomeriggio. In serata arriveranno le prime piogge anche in Abruzzo, Molise e Campania.

Sul resto del sud nessun rischio di piogge oggi, anzi avremo un ulteriore aumento delle temperature: le massime raggiungeranno i 30°C in Puglia (zone interne del foggiano e barese) e finanche i 32-33°C nelle zone interne di Calabria e Sicilia.

A cura di Raffaele Laricchia

