Pesante alluvione nella città di Metepec, in Messico: strade come fiumi e automobili galleggianti

Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di ieri nell’area di Metepec, nello Stato del Messico, con piogge torrenziali, inondazioni e frane.

Le ingenti precipitazioni cadute in poco tempo hanno trasformato molte strade in fiumi in piena, provocando allagamenti anche in seguito alla scarsa funzionalità delle reti fognarie.

MIENTRAS TANTO EN EL VALLE DE TOLUCA!!!…😱😱😱#Valletoluca

Cae fuerte lluvia por mas de una hora con granizo en el Valle de Toluca. Reportan Ciudadanos que en algunas partes el granizo subio más de 20 centímetros, así mismo hubo apagones de luz por algunos momentos. 👇 pic.twitter.com/T7QIC3Yt3F — Anonymous (@Anonymous05600) May 9, 2021

Le inondazioni peggiori sono state registrate in alcuni punti chiave della viabilità, soprattutto su strade statali come Paseo Tollocan e Avenida Tecnológico, Pino Suárez, il Circuito Metropolitano, Sor Juana Inés de la Cruz e il South Libramiento, dove si sono accumulate anche tonnellate di rifiuti, lasciati per strada dagli abitanti del posto.

Immagini impressionanti dal centro di Metepec, dove numerose automobili sono state travolte dall’acqua riportando gravi danni. Il nubifragio, accompagnato anche da grandine, ha travolto e abbattuto alberi e pali della luce. Non si segnalano però vittime o feriti.

Estamos laborando en las diversas zonas del municipio donde se registraron inundaciones por la lluvia de esta tarde. Recuerda seguir las medidas preventivas y mantenerte informado en los canales oficiales de Protección Civil. pic.twitter.com/acnbinwoA5 — PCyB Metepec (@PcybMetepec) May 10, 2021

