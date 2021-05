Forte scossa di terremoto a El Salvador, i dati

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 Richter si è verificata poco fa in prossimità della costa di El Salvador, esattamente alle 8:17 ora italiana.

Il terremoto è stato localizzato in mare a circa 40 km dalla località costiera di Acajutla ed è stato avvertito distintamente in gran parte del paese. La scossa è stata percepita anche in Guatemala e Honduras.

Secondo i calcoli dell’USGS, il sisma si è verificato a una profondità di circa 50 km.

Al momento non vengono segnalati danni né feriti.

A cura di Francesco Ladisa

